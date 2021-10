Libri: Giusi Battaglia, La Sicilia è servita

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - GIUSI BATTAGLIA, GIUSINA IN CUCINA - LA SICILIA È SERVITA (Cairo Editore, pp.208, 19 Euro). La caponata e le arancine, lo sfincione e la rosticceria, i buccellati, la cassata al forno. E ancora briosche, pasta con i tenerumi, anelletti alla palermitana, involtini di carne e pesce spada, cassata al gelo di anguria, cannoli. È un viaggio goloso alla scoperta del ricchissimo mondo della cucina siciliana, fatta di materie prime pregiate e di gesti, ricette e consuetudini dal sapere e dal sapore antico, il libro di Giusi Battaglia dal titolo "Giusina in cucina - La Sicilia è servita", pubblicato da Cairo Editore e frutto dell'avventura televisiva su Food Network. In questa prima esperienza letteraria - un vero excursus nella storia enogastronomica della regione - l'autrice palermitana rende omaggio alla sua terra d'origine per esaltarne le tradizioni e tutti quei piatti che lei stessa continua a cucinare per la sua famiglia e i suoi amici. Lo stile di questo libro di ricette punta tutto sul coinvolgimento e la semplicità, le armi vincenti usate da Giusi Battaglia anche in tv e che l'hanno resa Battaglia uno dei volti più amati dal pubblico di Food Network: proprio sul canale di Discovery infatti è ormai arrivata a condurre la quinta edizione del suo famoso programma "Giusina in cucina". (ANSA).