Melinda Gates si dà ai libri, fonda casa editrice

Dalla filantropia all'editoria. Il nuovo capitolo della vita di Melinda Gates è una casa editrice. L'ex signora Gates ha deciso infatti di lanciare Moment of Lift Books, marchio che dal 2023 si occuperà di pubblicare libri non fiction ed in particolare di donne.

"Anche se sono stati fatti enormi progressi verso l'uguaglianza di genere negli ultimi decenni - ha detto in un comunicato - la pandemia di Covid 19 continua ad avere un impatto sulla vita delle donne e del loro sostentamento. Moment of Lift pubblicherà il lavoro di persone lungimiranti che non lasciano indietro le voci e le prospettive delle donne. Spero che le loro storie ispireranno i lettori ad unirsi nella battaglia globale per l'uguaglianza".

Tra i primi titoli ci sono libri che parlano delle donne rifugiate oppure su come le donne incinte in Sierra Leone riescono a studiare. (ANSA).