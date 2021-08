Ventimilarighesottoimari, festival apre con Sherlock Holmes

Una mostra che celebra il detective più famoso della storia della letteratura, Sherlock Holmes, un omaggio alla fiction televisiva di grande successo dedicato al Commissario Ricciardi, in onda su Rai1. Il ritorno di grandi giallisti come Roberto Costantini con 'Una donna in guerra' (Longanesi), Gabriella Genisi con 'La regola di Santa Croce' (Rizzoli) ed Alessandro Robecchi con 'Flora' (Sellerio).

Torna Ventimilarighesottoimari in Giallo, il Festival del noir e del giallo civile e nella decima edizione, dal 19 al 26 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, propone tante novità e presentazioni in anteprima come quella dell'ultimo libro di Tullio Avoledo, 'Come navi nella notte' (Marsilio), che chiuderà la manifestazione.

Il Festival, organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare, si apre con l'inaugurazione di 'Sherlock Holmes Story', una mostra unica a Palazzetto Baviera, organizzata in collaborazione con il collezionista privato Gabriele Mazzoni, che rimarrà aperta fino al 19 settembre. Le atmosfere della Londra di fine Ottocento, manifesti d'epoca, edizioni preziose, illustrazioni e oggetti da collezione raccontano la storia di Sherlock Holmes.

Tra le novità di questa edizione, il 21 agosto l'incontro 'Linguacce noir' dedicato alla lingua del giallo con Carlo Cianetti e Vera Gheno, ideatori e conduttori della fortunata trasmissione radiofonica su Radio1 'Linguacce'. E il 24 agosto sarà di scena il Commissario Ricciardi, il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni che sarà in collegamento video insieme a Lino Guanciale. Sul palco del Teatro La Fenice interverranno il regista della fiction tv Alessandro D'Alatri, lo sceneggiatore Salvatore Basile ed alcuni degli attori protagonisti, tra cui Massimo De Matteo (Giulio Colombo) Adriano Falivene (Bambinella) e Nunzia Schiano (Tata Rosa).

Tra le curiosità, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare nella propria sede - nata per volere di Adriano Rosellini - che raccoglie moltissimi libri gialli pubblicati in lingua italiana, con tante illustrazioni originali, tra cui il primo volume, in ottimo stato di conservazione, della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.

Tra le presentazioni e gli autori in arrivo a Senigallia: 'Polvere. Il Caso Marta Russo' (Mondadori) che Chiara Lalli e Cecilia Sala hanno dedicato alla studentessa universitaria uccisa nel 1997 e 'Italia da morire' (Chiarelettere) di Adele Marini sulle morti misteriose di alcuni italiani famosi. Il critico letterario Massimo Raffaeli parlerà il 22 agosto del giallo rosa shocking di Francoise Sagan 'La guardia del cuore' (Sellerio), mentre Luca Crovi e Peppo Bianchessi presenteranno il 20 agosto Il libro segreto di Jules Verne (Solferino).

Ci saranno anche Francesca Serafini, fresca vincitrice del premio La provincia in giallo, con Tre Madri (La nave di Teseo), Daniela Tagliafico, per molti anni vicedirettrice del Tg1, con 'Le coniugazioni del potere' (Mazzanti Libri) e Nicola Verde con 'Mastro Titta e l'accusa del sangue' (Frilli). (ANSA).