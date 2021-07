Campiello, a Del Giudice il premio speciale alla carriera

VENEZIA - La Fondazione Il Campiello ha deciso di assegnare il Premio speciale alla Carriera per il 2021 a Daniele Del Giudice, mossa dalla "convinzione che egli sia uno dei più importanti scrittori contemporanei". Il riconoscimento allo scrittore e giornalista italiano sarà consegnato in occasione della finale della 59/a edizione del Premio Campiello, in programma sabato 4 settembre all'Arsenale di Venezia.

Come sottolinea Walter Veltroni, presidente della Giuria dei Letterati, "fin da giovane Del Giudice ha mostrato di possedere uno sguardo originale sulle cose e una meticolosa, rigorosa, selezione delle parole. Quelle parole che sono state le compagne della sua vita e la cui scelta e la cui disposizione avevano colpito Italo Calvino, che rimase folgorato dal romanzo 'Lo stadio di Wimbledon'. Del Giudice ha saputo frequentare la leggerezza - intesa nel senso che proprio Calvino attribuiva a questo temine - facendola incontrare con la profondità di un viaggio permanente, mosso dal dubbio e dalla curiosità. Il Premio Campiello rende dunque omaggio a un uomo che ama questa città, Venezia, in cui ha fatto vivere 'Fondamenta', l'iniziativa di ricerca di cui è stato appassionato promotore".

Il Premio Fondazione Il Campiello viene assegnato dal 2010 a una insigne personalità della cultura letteraria italiana contemporanea. Prima di Del Giudice, hanno ricevuto il riconoscimento tra gli altri Alessandro Baricco (2020), Isabella Bossi Fedrigotti (2019), Marta Morazzoni (2018), Rosetta Loy (2017), Andrea Camilleri (2011) e Carlo Fruttero (2010).