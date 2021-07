Lucca comics & games torna in presenza

LUCCA - Dopo la rivoluzione di Lucca ChanGes 2020 - che ha permesso di andare oltre le limitazioni portando il festival nei Campfire di tutta Italia, sulla Rai e online - Lucca comics & games torna dal vivo, con eventi, incontri e appuntamenti in presenza, benché regolamentati dalle normative sanitarie in vigore. Si mantiene salda la scelta delle tradizionali date di svolgimento della manifestazione", ovvero dal 29 ottobre all'1 novembre. Per le restrizioni imposte dal Covid, l'accesso sarà limitato a circa 20.000 visitatori al giorno, con biglietto nominale e disponibile solo tramite prevendita online.

Tutte le iniziative ufficiali del festival dedicato al fumetto e non solo saranno ad esclusivo accesso dei possessori di biglietto, comprese le sale conferenza, l'area junior o le mostre (gratuite nelle precedenti edizioni). Pur rimanendo la città di Lucca ad accesso libero, salvo possibili restrizioni con validità generale decise dalle autorità, nell'area cittadina non saranno ospitate attività a ingresso libero e tutti gli eventi si svolgeranno nelle sedi festivaliere vere e proprie (accessibili solo con biglietto). Non mancheranno le attività musicali e di cosplay competitivo, che si svolgeranno però solo in sedi ad accesso controllato e a numero chiuso.

La manifestazione 2021 sarà organizzata in distretti: perno centrale del fumetto resterà piazza Napoleone oltre a Palazzo Ducale e agli storici spazi del Palazzetto dello Sport, in cui il festival si è tenuto fino al 2005 e in cui ritorna dopo oltre quindici anni; i variegati universi del gioco troveranno posto nel Real Collegio e nell'area della Cavallerizza; il mondo Japan conquista gli ampi spazi del Polo Fiere di Lucca; l'area Music & Cosplay sarà ospitata nel complesso di San Francesco. Confermata la multicanalità già sperimentata con Lucca ChanGes, che permetterà di partecipare al festival anche a distanza: torneranno gli eventi in streaming, i Campfire su tutto il territorio nazionale, la media partnership con Rai, il programma off digital e dal vivo.