Tivoli Villae Cantiere Culture, tra spettacoli e libri

Nadia Terranova, Donatella Di Pietrantonio, Rosella Postorino, Francesco Bianconi, Gigi De Rienzo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella: sono questi i nomi che animeranno Tivoli 2021 - Villae Cantiere Cultura, il progetto realizzato dalla Fondazione Musica per Roma con la Regione Lazio, in programma nel verde e nella storia di Villa Adriana e Villa d'Este dal 23 al 25 luglio. Per il pubblico, che potrà accedere agli eventi gratuitamente (previa prenotazione, biglietti disponibili dal 13 luglio), un'importante novità: accanto agli spettacoli di teatro e musica sul palco allestito a Villa Adriana, da quest'anno saranno organizzati anche gli incontri letterari a Villa d'Este. Ad aprire questa tre giorni dedicata alla cultura sarà Nadia Terranova che a Villa d'Este guiderà gli spettatori alla scoperta del romanzo L'età dell'innocenza di Edith Wharton, mentre a Villa Adriana Francesco Bianconi presenterà il suo album "Forever". Per la letteratura, Donatella Di Pietrantonio sarà il 24 luglio protagonista dell'incontro su Marguerite Yourcenar e le Memorie di Adriano mentre il 25 Rosella Postorino svelerà i segreti di Moderato Cantabile, il romanzo che segna la svolta nella scrittura di Marguerite Duras. Sul fronte dello spettacolo, il 24 luglio sarà allestito Tutto su Eva, pièce in prima assoluta di e con Gigi De Rienzo dedicata alle compositrici (ospiti la cantante Maria Pia De Vito e la voce degli Almamegretta Raiz); in chiusura il 25 Io di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d'oro alla carriera per il Teatro 2018.

(ANSA).