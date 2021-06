Al via la prima edizione di Positano racconta

Al via il 15 giugno alle 21 a Positano, in piazza Flavio Gioia, la prima edizione di 'Positano Racconta', festival letterario promosso dalla Fondazione De Sanctis a cura di Nicola Lagioia, che si svolgerà dal 15 al 20 giugno. Una rassegna di incontri letterari, talks e letture con autori e interpreti della letteratura contemporanea italiana e internazionale.

Tema di questa prima edizione è il mondo che verrà e la letteratura sarà il luogo in cui esplorare i possibili scenari della realtà che ci aspetta.

La rassegna sarà inaugurata alla presenza di Giuseppe Guida (sindaco di Positano); Cristina Messa (Ministro dell'Università e della Ricerca); Alfonso Dastis (Ambasciatore di Spagna in Italia); Giovanni Salvi (Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione); Giovanni Melillo (Procuratore Capo di Napoli); Luigi Riello (Procuratore Generale di Napoli presso la Corte d'Appello); Marco Valentini (Prefetto di Napoli); Alessandro Giuliano (Questore di Napoli); Francesco De Sanctis (Presidente Fondazione De Sanctis); Nicola Lagioia (curatore del festival). (ANSA).