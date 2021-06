Il premio Terzani 2021 allo scrittore e poeta islandese Magnason

UDINE - E' stato assegnato allo scrittore, poeta e attivista islandese Andri Snær Magnason, autore de "Il tempo e l'acqua" (Iperborea), il Premio Terzani 2021, cuore del festival Vicino/lontano, in programma quest'anno in presenza a Udine dal 1° al 4 luglio. Lo ha annunciato la presidente della giuria del Premio letterario internazionale, Angela Terzani.

"Con Il tempo e l'acqua - ha detto Angela Terzani a nome della Giuria - che è un libro 'necessario', Magnason ci ricorda che le nostre vite e quelle di tutti gli esseri viventi dipendono dalla natura, che ci chiede di rispettare i suoi ritmi. È senza precedenti la prova che dobbiamo affrontare: si tratta di salvare la terra. E bisogna farlo in fretta, non possiamo sottrarci al dovere della responsabilità nei confronti del nostro pianeta e delle generazioni che lo abiteranno dopo di noi". Andri Snær Magnason riceverà il riconoscimento intitolato allo scrittore e reporter Tiziano Terzani, scomparso nel 2004, il 4 luglio in occasione della serata d'onore del Premio, sul colle del Castello di Udine, evento conclusivo della 17/a edizione del festival Vicino/Lontano. "Sono onorato di ricevere questo premio e di poter legare il mio nome all'eredità di un grande autore come Tiziano Terzani - ha dichiarato Magnason in un videomessaggio -, mi sento profondamente connesso alla sua filosofia e al suo lavoro, per questo esprimo la mia profonda gratitudine ai membri della giuria, così come sono grato al mio editore, Iperborea, e alla traduttrice, Silvia Cosimini, che ha saputo trasferire il mio libro, scritto in una "piccola" lingua come l'islandese, nella vostra grande lingua. Non vedo l'ora - ha concluso - di incontrare i miei lettori italiani".

Andri Snær Magnason sarà protagonista a Milano, il 5 luglio alle 19, dell'incontro "Islanda", che si svolge In collaborazione con vicino/lontano, nell'ambito della 17/a edizione di "Welcome to Socotra", festival di danza, musica, teatro e satira organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.