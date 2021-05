Premi, scelta cinquina scrittori finalisti del Chianti

Scelta la cinquina dei finalisti del premio letterario Chianti su 63 opere ammesse alla selezione. Sono Paolo Ciampi per 'Il maragià di Firenze' (Arkadia editore), Lisa Ginzburg con 'Cara pace' (Ponte alle Grazie), Lorenzo Marone per 'La donna degli alberi' (Feltrinelli), Romana Petri per 'Cuore di furia' (Marsilio) e Marco Vichi con 'Un caso maledetto' (Guanda).

Gli autori finalisti incontreranno la giuria popolare, formata da circa 300 persone, in altrettanti appuntamenti che si svolgeranno nel corso dell'estate, fino alla cerimonia finale di votazione, prevista a settembre. (ANSA).