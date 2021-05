Premi, Hemingway 2021 a Maraini, Fontana, Mancuso e Verdone

La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura, l'artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l'Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione "Testimone del nostro tempo" sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) con il sostegno degli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive e Turismo della Regione Fvg, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge. I vincitori sono stati annunciati oggi dagli organizzatori, in occasione della presentazione online della 37/ma edizione del Premio dedicato al grande autore americano, che tornerà in presenza il 25 e 26 giugno, nella forma di un piccolo festival.

Alla presentazione dell'evento hanno preso parte il sindaco di Lignano Luca Fanotto, gli assessori regionali alla Cultura Tiziana Gibelli e alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini, il presidente di Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti e i giurati del Premio Hemingway Alberto Garlini, Presidente, e Gian Mario Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge. In cartellone gli incontri con i premiati al CinemaCity: con Dacia Maraini e con Franco Fontana il 25 giugno, con Stefano Mancuso e Carlo Verdone il 26 giugno.

"I dialoghi con i vincitori del Premio - ha spiegato il presidente della Giuria Alberto Garlini - saranno così, anche quest'anno, "spina dorsale" di un piccolo festival che unisce approfondimento culturale e suggestione dei luoghi, polarizzando l'attenzione su Lignano, "piccola Florida italiana", tanto amata dal grande scrittore statunitense".

Valore aggiunto dell'edizione 2021 del Premio, ereditato dall'esperienza in tempo di pandemia, sarà lo streaming live degli incontri con i vincitori, accessibili a una platea molto più vasta di quella raggiungibile solo in presenza. (ANSA).