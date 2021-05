Premio 'Itas libro di montagna' a Marco Albino Ferrari

TRENTO - Il premio 'Itas del libro di montagna', inserito nel 69/o Trento Film Festival, è stato assegnato a "Mia sconosciuta" di Marco Albino Ferrari. Il libro di Ferrari, già inserito nella cinquina finalista come il migliore fra i testi della categoria 'Vita e storie di montagna', "ha il merito - si legge nella motivazione - di far segnare un passo avanti alla narrativa di montagna, aprendo uno spaccato familiare sul rapporto tanto simbiotico quanto fertile che lega in maniera indissolubile una madre a un figlio, ed entrambi alla insopprimibile fascinazione per le Terre alte, l'escursionismo e l'alpinismo". Il concorso ha visto in questa edizione la partecipazione di 110 opere pervenute da 45 case editrici. Quest'anno il concorso letterario internazionale dedicato alle opere in cui si celebra la montagna in tutte le sue forme, giunto alla 47/a edizione, celebra i 50 anni di vita.