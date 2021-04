Lezioni di Letteratura, inaugura Augias con I promessi sposi

Sarà Corrado Augias ad inaugurare mercoledì 28 aprile il nuovo ciclo di 12 'Lezioni di Letteratura' in streaming sulla piattaforma Auditorium Plus, realizzato da Fondazione De Sanctis e Fondazione Musica per Roma. Nella prima lezione Augias parlerà de 'I promessi sposi' di Alessandro Manzoni. Seguirà il 5 maggio Massimo Cacciari con una lezione su 'Il Principe' di Niccolò Machiavelli. Protagonisti delle lezioni saranno scrittori e intellettuali contemporanei alla scoperta dei testi letterari a loro più cari come: Nicola Lagioia, Sandro Veronesi, Nadia Fusini, Antonella Lattanzi, Chiara Valerio, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi, Valeria Parrella, Dacia Maraini, la cui lezione verrà impreziosita da una lettura di Matilde De Angelis, e Gustavo Zagrebelsky in una lezione-dialogo con Paolo Di Paolo su Fëdor Dostoevskij nella ricorrenza dei duecento anni dalla nascita. A fare da filo conduttore tra tutte sarà l'attore Neri Marcorè che introdurrà brevemente ciascun appuntamento che sarà in esclusiva sulla piattaforma dell'Auditorium www.auditoriumplus.com con cadenza settimanale fino alla prima settimana di luglio.

"Un nuovo ciclo di lezioni on demand sulla nuova piattaforma Auditorium Plus si aggiunge agli altri. Questa volta per affrontare attraverso chiavi di lettura originali e attuali i grandi classici della letteratura mondiale, inaugurando una partnership con Fondazione De Sanctis, che mi auguro sia duratura e continuativa. Un'occasione unica per riscoprire capolavori, per affrontare attraverso di essi grandi temi universali e renderli strumenti utili per comprendere il presente, ma soprattutto, per riviverli e riscoprirli filtrati dalla sensibilità e dalla voce di grandi autori contemporanei" dice l'ad della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pittèri. "Un'occasione imperdibile di confronto tra la Storia della Letteratura e alcuni dei nostri migliori autori contemporanei che si raccontano attraverso le opere che più li hanno formati e hanno voluto approfondire. Un'iniziativa per mantenere vivo e forte il legame della Letteratura con il suo vasto pubblico e che, grazie alla nuova piattaforma Auditorium Plus, trascende il limite fisico e arriva a tutti offrendo l'occasione per appassionarsi insieme ai grandi temi e alle grandi esperienze dei maestri. Siamo davvero felici di aver trovato nella Fondazione Musica per Roma lo spazio e la volontà per dar vita a questo progetto e a questa nuova collaborazione che speriamo di poter replicare in futuro con altre nuove ed entusiasmanti iniziative" sottolinea Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione De Sanctis. (ANSA).