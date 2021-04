Bruno Vespa, nuovo libro dedicato al 'Quirinale'

BRUNO VESPA, QUIRINALE-DODICI PRESIDENTI TRA PUBBLICO E PRIVATO (RAI LIBRI) - Bruno Vespa ripercorre la storia repubblicana attraverso i ritratti dei capi dello Stato e delle donne che li hanno accompagnati nella vita e negli anni della loro presidenza, nel suo nuovo libro 'Quirinale', pubblicato da Rai Libri, che sarà in libreria e negli store digitali dal 29 aprile.

Chi è il Presidente della Repubblica? È un organo debole, come l'hanno immaginato i costituenti, o un organo forte come è diventato nel tempo? Venivamo da una dittatura e i padri della nuova democrazia hanno scritto una Costituzione che sarà pure "la più bella del mondo", ma è anche un grande pasticcio. Pochi poteri al governo, troppi al parlamento.

Come mostra Vespa in questo libro nessuno dei dodici presidenti è stato un docile passacarte. Ma non c'è dubbio che negli ultimi vent'anni il capo dello Stato abbia avuto un potere superiore alle attese, perfettamente rivendicato da Napolitano che l'ha esercitato con fermezza. Il potere del Quirinale è aumentato nella misura in cui è diminuito quello di palazzo Chigi. Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica e le convulsioni di quella che viene definita la Terza hanno richiesto agli ultimi inquilini del Quirinale un polso fermo che ha tenuto dritta la barra del Paese, pur con qualche oscillazione che ha fatto discutere. (ANSA).