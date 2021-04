Arriva 'Stefano' di Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso

ILARIA CUCCHI CON FABIO ANSELMO E ANDREA FRANZOSO, 'STEFANO- UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA' (FABBRI EDITORI, PP 252, EURO 12,00). La drammatica storia di Stefano Cucchi, la sua morte, avvenuta il 22 ottobre 2009, e la forza che ha portato a galla la verità vengono ripercorse, passo dopo passo, dallo scrittore Andrea Franzoso e da Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, con l'avvocato Fabio Anselmo, in 'Stefano.

Una lezione di giustizia', l'educazione civica raccontata ai ragazzi.

Nel libro, con la copertina disegnata da Makkox, che esce per Fabbri Editori il 4 maggio 2021, ogni evento che ha riguardato Stefano apre a un approfondimento sui nostri diritti, sul sistema carcerario, sul ruolo delle forze dell'ordine, sul funzionamento del sistema giudiziario.

"È capitato a lui, ma poteva (può ancora?) capitare a chiunque" dice Makkox.

E' il 15 ottobre 2009, Stefano Cucchi va in palestra, poi a cena dai genitori, quindi esce con la sua cagnetta Micky e un amico.

Una sera come tante, che però finisce male. Stefano con sé ha della droga e viene arrestato. E a casa non ci tornerà mai più.

La notte dell'arresto, la prigione, la morte, i depistaggi e la durissima battaglia giudiziaria intrapresa da Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi, con l'avvocato Anselmo, oggi compagno di vita, diventano in questo libro tappe del racconto che aprono a un approfondimento. I fatti che hanno coinvolto Stefano diventano una storia che ci riguarda, una grande lezione di giustizia e di educazione civica, potente e necessaria perché tutti noi potremmo essere Stefano. (ANSA).