'Volammo davvero', la prefazione di Dori Ghezzi

Per gentile concessione de La nave di Teseo e di Fondazione Fabrizio De André Onlus, pubblichiamo la prefazione di Dori Ghezzi al libro 'Volammo Davvero' della nuova collana 'I Libri di Fabrizio De André'.

Ecco il testo: "Se l'intenzione è stata quella di continuare a volare, direi che la Fondazione Fabrizio De André, dando vita a Volammo davvero, ha centrato l'obiettivo. Il grande senso di responsabilità che regna in Fondazione ci spinge tuttora alle mai troppe riflessioni e perplessità, mettendo in azione i nostri rodati freni inibitori.

La presentazione di Volammo davvero è avvenuta in una serata del febbraio 2007 al Teatro Dal Verme di Milano gremito all'inverosimile, non riuscendo ad accogliere - unico nostro rammarico - tutto il pubblico accorso in quella speciale serata.

Numerosa è stata anche la testimonianza personale della maggior parte dei relatori protagonisti di questa antologia, donandoci con amore un'escursione di emozioni che rappresentano cinque anni di elaborazione di un'assenza mai così vicina.

Fu una sana e gioiosa iniezione di fiducia per tutti i coinvolti collaboratori della Fondazione di quel periodo: Liliana Azzolini, Claudia Gatti, Marco Pinotti, Andrea Cremonesi ed Elena Valdini, curatrice del libro.

Grazie a La nave di Teseo che ripubblicando questo volume, che ripercorre il pensiero di e su Fabrizio, facilita così la conoscenza per i giovani che intendono unirsi a quella che da tempo considero una sincera, solidale, famiglia, della quale sono parte. Volammo davvero ne è la testimonianza tangibile.

Spero mi bastino i giorni per potervi ringraziare tutti".