Sperling-Wattpad, le storie più belle nelle nostre librerie

Sperling & Kupfer e Wattpad, la compagnia mondiale di intrattenimento multipiattaforma dedicata a storie inedite, si uniscono per portare i contenuti in lingua italiana di Wattpad nelle nostre librerie. La partnership è stata annunciata il 12 aprile 2021. Sperling & Kupfer godrà di un diritto di opzione sulla pubblicazione delle storie in lingua italiana della piattaforma e sulla traduzione dei titoli in lingua inglese del marchio Wattpad Books.

La community italiana di Wattpad conta 1 milione e 400 mila utenti, e globalmente, sulla piattaforma esistono 14 milioni di storie scritte in italiano.

"Gli utenti italiani di Wattpad sono appassionati, coinvolti e molto fedeli ai loro autori preferiti", ha spiegato Ashleigh Gardner, vice direttore generale Wattpad Studios, settore libri.

E ha aggiunto: "Abbiamo notato quanto sia forte e partecipato il sostegno della community italiana verso le opere pubblicate che provengono da Wattpad e verso gli adattamenti cinematografici, e per questo siamo entusiasti di lavorare con Sperling & Kupfer per portare nuove storie italiane di Wattpad sugli scaffali delle librerie".

"Sperling & Kupfer e Wattpad sono sempre stati un binomio vincente, sin dal 2015, anno in cui la nostra casa editrice pubblicò in Italia 'After', il romanzo di maggior successo nato su Wattpad. L'idea innovativa di utilizzare le nuove tecnologie per trovare e promuovere una nuova generazione di autori rappresenta un'importante evoluzione dell'editoria. Siamo dunque molto felici che questo rapporto duraturo sia sancito ora da questa partnership ufficiale", ha detto Stefano Peccatori, direttore generale di Sperling & Kupfer che è l'editore italiano di After, la serie bestseller internazionale di Anna Todd nata su Wattpad e poi arrivata con successo anche al cinema.

Tra le altre fortunate storie nate su Wattpad e pubblicate da Sperling & Kupfer: la serie Bad Boy di Blair Holden, la saga dark romance Kiss me like you love me di Kira Shell, e i romanzi di Silvia Ciompi tra cui il recentissimo 'Volevo solo sfiorare il cielo'.

L'accordo giunge sulla scia di una serie di partnership siglate da Wattpad con editori internazionali: nel 2020 con Penguin Random House, Grupo Editorial per la Spagna e i paesi di lingua spagnola, e con Penguin Random House UK per il Regno Unito e i paesi del Commonwealth. (ANSA).