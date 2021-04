'Salutami tuo fratello', il debutto di Marco Ligabue

BOLOGNA - 'Salutami tuo fratello-Cronache spettinate di un rocker emiliano', ovvero 33 'cronache' che hanno come filo conduttore la musica, sempre protagonista di situazioni quotidiane, avventure giovanili e imprese memorabili, arricchite da teneri racconti di famiglia. Esce giovedì 8 aprile il primo libro di Marco Ligabue, edito da Pendragon (283 pagine, 18 euro).

Dopo un'infanzia 'normale' in un tipico paese emiliano, Correggio, la vita di Marco viene travolta dal successo del fratello Luciano e cambia per sempre. Inevitabile la notorietà di riflesso, eccitante ma delicata da gestire, e difficile è riuscire a "far traboccare il vaso" della propria vita, senza restare nell'ombra. Ma sorridente e determinato riesce a trovare la sua strada, dapprima lavorando con e per Luciano e poi affermandosi anche come artista indipendente. Classe 1970, trascorre i primi anni dell'infanzia al Tropical, il locale da ballo gestito dai genitori, e da ragazzino si avvicina alla chitarra fondando la sua prima band musicale, i Blouson Noir, poi dai 20 ai 40 anni è chitarrista e autore di canzoni, prima con Little Taver & His Crazy Alligators e poi con i Rio, con cui incide quattro album. Nel 2013 inizia la carriera solista e in pochi anni pubblica tre album arrivando, con 'Mare dentro', nella Top 20 dei dischi più venduti. Oltre all'attività di musicista e cantautore è da sempre al fianco del fratello Luciano, prima come fondatore del fan club 'Bar Mario', poi come ideatore di www.ligabue.com e infine come consulente a 360 gradi. "Luciano - scrive Marco Ligabue - questo libro è un modo per ringraziarti di avermi fatto da guida, anche se qualche volta dimentichi il freno a mano tirato... La mia vita straordinaria, tutta musica e rock'n'roll, la devo unicamente a te".