Strega, la prima volta della cinquina a Benevento

Sarà proclamata per la prima volta a Benevento, il 10 giugno, la cinquina del Premio Strega 2021, che festeggia quest'anno la 75/ma edizione. Per il terzo anno consecutivo non sarà, come da tradizione, Casa Bellonci a Roma, trasformata ora in museo dopo i lavori di ristrutturazione, ad ospitare la votazione dei cinque finalisti del Premio. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: "Per la prima volta in 75 anni sarà proclamata qui a Benevento, presso il Teatro Romano, il prossimo 10 giugno, la Cinquina Finalista al Premio Strega 2021".

"E' un evento importante - dice Mastella - per tutta la cultura italiana e un successo mediatico per il nostro capoluogo sannita. Il Premio, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, con questo risultato rafforza ancora di più il suo legame imprescindibile con la Città di Benevento". "Ci è sembrato giusto, in un anno speciale per il Premio, tenere l'incontro a Benevento, la città del Liquore Strega" spiega Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci. "Già nelle scorse due annate, a causa dei lavori di ristrutturazione di Casa Bellonci, ci eravamo spostati al Tempio di Adriano della Camera di commercio di Roma, che ringrazio per l'ospitalità. Ora i lavori sono terminati, ma le norme anti Covid-19 ci impediscono di poter accogliere le tante persone che di solito partecipano all'appuntamento" spiega Solimine. Mentre al Teatro Romano di Benevento la proclamazione potrà svolgersi alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, nel rispetto delle norme di prevenzione della pandemia. "Desidero ringraziare il Comune di Benevento per la disponibilità ad organizzare nella nostra città l'importante tappa della selezione dei finalisti al Premio Strega. È una manifestazione molto sentita da noi e da tutta la cittadinanza, con cui esiste un evidente e profondo legame storico e culturale. Un grazie anche alla Fondazione Bellonci, perché ha saputo dare luogo a un bellissimo evento, reagendo in modo proattivo alle difficoltà causate dalla pandemia" sottolinea Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento.

I dodici in corsa per la cinquina sono: Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli); Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo); Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie); Giulia Caminito, L'acqua del lago non e' mai dolce (Bompiani); Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori); Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi); Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie); Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio); Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa); Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza); Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) e Roberto Venturini, L'anno che a Roma fu due volte Natale (Sem). I libri candidati saranno votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Le votazioni per via telematica si terranno dalle ore 10 di lunedì 17 maggio. Tra i numerosi appuntamenti, tornano la domenica pomeriggio gli incontri con la dozzina sulla piattaforma online di BPER Banca 'Forum Monzani Eventi'. A maggio si terrà anche il ciclo di presentazioni organizzato dalle Biblioteche di Roma, che contribuiscono con il voto di quindici gruppi di lettura alla selezione dei libri finalisti e del vincitore. Subito dopo la scelta della cinquina, partirà il tour degli autori finalisti, l'11 giugno da Bisceglie, in provincia di Bari, che si conluderà a Macerata, il 3 luglio. La proclamazione del vincitore sarà a Roma, giovedì 8 luglio.