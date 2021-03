'Gli essenziali' , arriva una nuova collana di ROI Edizioni

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Arriva 'Gli essenziali', una nuova collana di paperback sui temi di crescita personale e professionale, pubblicata da ROI Edizioni. I primi due titoli, in libreria dal 31 marzo, sono: 'Flow. Psicologia dell'esperienza ottimale' dello psicologo ungherese, naturalizzato americano, Mihály Csíkszentmihályi e 'Positioning.

Come farsi vedere e sentire in un mercato sovraffollato' degli americani Al Ries e Jack Trout, il padre del concetto di "posizionamento".

"Nelle collane tascabili italiane, a differenza che in altri paesi, la saggistica è spesso sotto rappresentata. Eppure non mancano libri che hanno ancora molto da dire e che, nel mercato di oggi, possono facilmente raggiungere i lettori interessati.

Con questa collana vogliamo dare una seconda vita a libri importanti, anzi 'essenziali', che sono ancora in grado di parlare al grande pubblico e a volte sono persino più attuali oggi di ieri. Tra le prossime uscite, ci saranno libri già pubblicati in prima edizione nelle nostre collane, altri dalla storia diversa, come Flow e Positioning, o persino titoli inediti in Italia" spiega Michele Riva, amministratore delegato di ROI Edizioni.

Classico della psicologia del Novecento, 'Flow' di Mihály Csíkszentmihályi, uscito nel 1990, tradotto in Italia e poi esaurito, è riproposto con una nuova prefazione dello psicologo Giuseppe Vercelli, che sottolinea la "preveggenza" dell'autore, capace di intravedere i cambiamenti e la complessità del tessuto sociale, culturale, professionale ed economico di oggi. Lo psicologo ungherese, naturalizzato americano, studia come le persone raggiungano la massima felicità quando sono in uno stato di "flow" (flusso), cioè di totale concentrazione e assorbimento in un'attività, al punto che nient'altro sembra avere importanza.

'Positioning' di Al Ries e Jack Trout, è uno dei caposaldi del marketing degli ultimi decenni e tuttora uno dei libri più venduti, più letti e più studiati del settore. La strategia di Ries e Trout, proposta in una nuova traduzione, si basa su una scoperta senza tempo: il vero 'posizionamento' - termine coniato proprio da questi due autori - non si ottiene agendo sul prodotto, ma avviene nella mente del potenziale cliente.

Casa editrice specializzata nella saggistica di business e di self help, ROI Edizioni, nata nel 2017, pubblica circa trenta novità l'anno, mettendo al centro del proprio progetto editoriale la cultura della crescita personale e della formazione professionale. Fra i recenti successi, titoli di Seth Godin, Cal Newport, Deepak Chopra, Lucia Giovannini e Paolo Nespoli. (ANSA).