Fiera Ragazzi Bologna apre con la mostra 'Dante nelle figure'

Aprirà con un omaggio a Dante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, la 58/ma edizione della Bologna Children's Book Fair, annunciata dal 14 al 17 giugno 2021. E prendono forma e si mettono a punto nuove attività e strumenti che troveranno spazio stabile nel format della Fiera.

Il principale appuntamento mondiale dedicato all'editoria per l'infanzia il 14 giugno presenterà in digitale la mostra 'Distendere la mano a colorare: Dante nelle figure' che racconta il Sommo Poeta attraverso il mondo dei libri per giovani lettori in 100 immagini da William Blake a Gustave Dorè, da Lorenzo Mattotti a Moebius.

La mostra, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna - Biblioteca Classense e BCBF - BolognaFiere, a cura dell'Accademia Drosselmeier, sarà sulla piattaforma BCBF Galleries per essere poi allestita fisicamente alla Biblioteca Classense dopo l'estate e intraprendere un tour che la porterà in molte altre sedi in Italia e all'estero. Grazie a una sinergia che coinvolge in un progetto unico tre importanti istituzioni culturali, i libri per ragazzi che affrontano l'opera di Dante saranno presi per la prima volta in esame. Le prime riduzioni illustrate della Commedia compaiono in Italia solo nel 1921, ma è a partire dal nuovo Millennio che lo scaffale per ragazzi delle librerie accoglie sempre più opere di ispirazione dantesca, e i più importanti autori per ragazzi, da Roberto Piumini ad Angela Nanetti, da Beatrice Masini a Luigi Garlando, scelgono di lasciare una propria traccia e interpretazione del loro rapporto con il Sommo Poeta. In mostra ci sarà una galleria di autori del passato e contemporanei, di grandi illustratori che hanno lavorato a edizioni per ragazzi e di cartoonist, senza dimenticare la grande scuola Disney.

Si rinnova nel 2021 il tradizionale BolognaRagazzi Digital Award concentrando la sua esplorazione sul lavoro degli editori in relazione ai diversi media con la nascita del 'BolognaRagazzi CrossMedia Award' . E la categoria speciale 2021 del BolognaRagazzi Award sarà la Poesia in omaggio alla ricca produzione di testi poetici per ragazzi che l'editoria mondiale in anni recenti ha proposto ai giovani lettori.

Tra le principali novità, l'implementazione del BCBF Global Rights Exchange, la piattaforma online dedicata esclusivamente allo scambio internazionale di diritti e alla distribuzione e licensing di contenuti, realizzata in collaborazione con PubMatch nel contesto di Aldus- European Book Fairs Network, progetto co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Creative Europe. E il nuovo spazio virtuale 'Open Up - The BCBF Skill Box' attivo 365 giorni l'anno, che vuole accompagnare la comunità della fiera del libro per ragazzi anche al di fuori delle mura fieristiche con un programma live e on demand di conferenze internazionali, masterclass, webinar, portfolio review, workshop e progetti speciali, opportunità uniche di incontro con esperti e grandi protagonisti del mondo del libro e dei contenuti per ragazzi.Tra i primi appuntamenti, il 23 marzo il racconto dell'esperienza dei giurati della Mostra Illustratori, che incontreranno e risponderanno alle domande dei 226 finalisti; il 9 aprile, un'immersione nel mondo dell'illustrazione per le riviste per ragazzi, ospiti Anorak, Internazionale Kids e Zeit Leo. Dal 26 aprile al 31 agosto, per il secondo anno, il Muro degli Illustratori verrà proposto in forma digitale.

In collaborazione con l'Associazione Italiana Editori viene promosso 'BolognaBookPlus', un nuovo e ricco programma di eventi che si rivolge al pubblico professionale di tutta l'industria editoriale, non solo a quella per ragazzi.

L'obiettivo è andare al cuore del dibattito sulle nuove sfide e sulle profonde trasformazioni che interessano l'industria editoriale globale nelle modalità di produzione, distribuzione e fruizione dei libri, dal cambiamento dei modelli di business all'innovazione tecnologica, passando per le sfide lanciate dall'accessibilità, dalla sostenibilità e dall'inclusività.