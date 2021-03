Dante protagonista di una caccia al tesoro virtuale

Speciale caccia al tesoro virtuale sui luoghi danteschi nel Dantedì del 25 marzo che nel 2021 ricorre a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. L'avvincente sfida, da giocare con la famiglia e con gli amici, è proposta da Play the City ed Elesta Art Travel. Dante fu un grande viaggiatore non solo tra le pagine del suo poema, ma anche nella realtà.

Da Roma a Pisa, da Treviso a Padova, da Verona a Ravenna, dopo il suo esilio da Firenze il Sommo Poeta si spostò moltissimo, toccando tanti diversi luoghi nel suo peregrinare: le tracce sono ben evidenti, non solo nei suoi scritti, ma anche nei posti da lui visitati. La particolare caccia al tesoro virtuale, ideata da Play the City e Elesta Art Travel è un viaggio che sulle orme del Sommo Poeta porta ad esplorare 18 luoghi danteschi. Nel giorno del Dantedì si andrà alla scoperta di posti incredibili, da casa propria e senza alzarsi dal divano, ma connessi con gli altri membri della propria squadra e in competizione con altri team sparsi un po' ovunque, sfruttando le risorse meno frequentate tra quelle offerte da Google Street View. Si partirà da Firenze, per poi percorrere lo stivale risolvendo giochi di abilità, tra intriganti enigmi e misteriosi indizi, da cercare tra l'altro anche in alcune terzine della Divina Commedia.

La formula, efficace e avvincente, è già stata sperimentata con successo nei mesi scorsi: Play the World, la prima caccia al tesoro virtuale organizzata qualche mese fa da Play the City ed Elesta Art Travel, ha raccolto per la sua prima edizione più di 400 partecipanti. Per il suo contenuto e il suo valore anche storico e culturale, l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del "Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri" promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tutti i dettagli e il link per l'iscrizione su https://www.playthecity.it/events/il-viaggio-di-dante-2021/.