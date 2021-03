'I libri di Sonia', su TimVision salotto per amanti lettura

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Arriva su Timvision 'I libri di Sonia' per gli appassionati alla lettura. Venti puntate, da lunedi' 15 marzo, in ognuna delle quali Sonia Bruganelli proporrà un coinvolgente faccia a faccia con uno scrittore per parlare dei suoi libri e approfondire la personalità e la storia dell'autore. Il 15 marzo saranno disponibili i primi quattro appuntamenti con Sandro Veronesi Premio Strega 2020 con 'Il Colibrì', Paolo Bonolis e il libro 'Perché parlavo da solo', Raul Bova con 'Le regole dell'acqua' e Francesco Sole con 'Così è l'amore'.

Protagonisti delle altre puntate sono: Teresa Ciabatti, Paolo Genovese, Luca Bianchini, Tiziana Ferrario, Chiara Francini, Federico Moccia, Simone Tempia e personaggi pubblici prestati alla scrittura come Orietta Berti, Sebino Nela, Enrico Ruggeri, Maccio Capatonda, Georgette Polizzi, Paola Perego, Sabrina Paravicini, Martina Nasoni e Rita dalla Chiesa. (ANSA).