IoScrittore, al via torneo letterario per aspiranti autori

Prende il via l'11/ma edizione di 'IoScrittore', il torneo letterario online gratuito per aspiranti scrittori, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol in partnership con ilLibraio.it, IBS.it, Ubik a cui si aggiunge da quest'anno Taobuk - Taormina International Book Festival.

Con iscrizioni in costante crescita, nel 2020 il torneo ha festeggiato il suo decimo compleanno con la partecipazione di oltre 5.600 iscritti sul sito www.ioscrittore.it. raggiungendo il record assoluto.

La prima fase che termina l'8 aprile quando i partecipanti caricheranno sulla piattaforma online l'incipit della propria opera. Il 19 giugno sarà Taobuk a ospitare in streaming, se possibile in presenza, l'evento in cui saranno annunciati i finalisti che potranno accedere alla seconda fase del torneo caricando l'intero testo e che quest'anno, per rispondere alla grande richiesta di partecipazione al torneo, passeranno da 300 a 400. La proclamazione dei dieci romanzi vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano.

Il progetto unisce lo scouting editoriale a una vera e propria palestra di scrittura. La sua formula inedita coinvolge attivamente i partecipanti che, iscritti sotto pseudonimo, sono impegnati sia nella veste di scrittori che in quella di lettori che valutano le opere degli altri partecipanti e ricevono a loro volta utili giudizi per migliorare la qualità della propria storia. Tra i fortunato esempi quelli di Ilaria Tuti che, scoperta da Longanesi durante l'edizione 2017, è stata l'esordiente più letta in Italia nel 2018 con 'Fiori sopra l'inferno' ed è ancora nelle classifiche dei libri più venduti con il recente 'Luce della notte' e Gianluca Antoni, tra i vincitori dell'edizione 2017, in libreria da poche settimane per Salani con il romanzo 'Io non ti lascio solo' salutato con entusiasmo dalla critica.

"Quello che viene premiato a IoScrittore è soprattutto l'originalità. GeMS si distingue da altri gruppi editoriali proprio per la grande e attenta ricerca dei talenti. Ricordo che recentemente abbiamo accompagnato al successo Stefania Auci con I leoni di Sicilia, Renata Raimondi con La casa sull'argine, Toshikazu Kawaguchi con Finché il caffè è caldo, per fare qualche esempio. Così come fu il romanzo di Ilaria Tuti, scoperta proprio grazie a IoScrittore. Questo per dire a tutti i partecipanti che con noi siete in buone mani.

Avrete molto tempo per scrivere e leggere, che sono attività certamente terapeutiche in un momento come questo. Il successo della lettura in molti Paesi Occidentali negli ultimi tempi lo sta dimostrando" dice Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato di GeMS.

IoScrittore premia ogni anno 10 opere con la pubblicazione in e-book e cartaceo on demand che saranno distribuite in tutti i principali negozi online italiani e internazionali. Inoltre uno o più romanzi che hanno partecipato al torneo verrà pubblicato in cartaceo da una delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Newton Compton, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60, Vallardi). Sono inoltre previsti premi per i migliori lettori. (ANSA).