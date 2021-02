Piero Pelù apre la porta della memoria in Spacca l'infinito

PIERO PELÙ, SPACCA L'INFINITO (GIUNTI, PP 276, EURO 18). Piero Pelù, il cantautore, frontman e co-fondatore dei Litfiba, scende dal palco, spegne i riflettori e ci invita a viaggiare insieme a lui, con il coraggio di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio nel libro 'Spacca l'infinito' che esce il 16 febbraio per Giunti.

L'icona del rock italiano, racconta il romanzo della sua vita e al bambino che è stato confessa: "se mi fossi dimenticato di te non sarei stato felice nemmeno un minuto".

Il rocker, l'attivista, l'anarcoide, il brado, Pelù il cantante, "el diablo", il pugile, il gigante: ebbene, dimenticatevi tutto questo e preparatevi a partire. Nel libro scopriamo un ragazzino intraprendente, originale, pieno di domande. E seguendo il dialogo tra l'uomo e il bambino attraversiamo la storia italiana - dalle trincee della Prima guerra mondiale agli anni del Fascismo, da quelli della Guerra fredda fino al disorientamento dei nostri giorni - e quella di un ragazzo pieno di sogni, che in uno scantinato sul Lungarno ha cominciato a credere in se stesso e da allora è andato lontano e oggi ci dice che chi non si arrende riesce sempre a conquistare ciò che conta davvero. Chi sa affrontare le difficoltà con determinazione e ironia non ne esce mai davvero sconfitto, e se anche imbocca una strada sbagliata, quella lo porterà a scoprire qualcosa di sorprendente. Ma soprattutto, questo libro ci racconta una vita vissuta al fianco di una delle innamorate più esigenti: la dea musica, che va amata e alimentata ogni giorno, perché la routine è la sua peggiore nemica. E perché la musica, come l'amore, è uno dei modi più strepitosi per cambiare il mondo.

Così, 'Spacca l'infinito' non è solo il verso di una canzone, ma anche l'invito rivolto a tutti a non perdere lo stupore e la fiducia in un universo dove tutto, a saperlo ascoltare, canta insieme a noi. (ANSA).