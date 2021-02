Convegno delle Stelline si fa in 4, anche Torino, Firenze, Napoli

MILANO - Il Convegno delle Stelline, il principale evento nazionale di formazione e incontro dedicato ai bibliotecari, nel 2021 si farà in quattro. Oltre al tradizionale appuntamento al Palazzo delle Stelline di Milano, che si terrà alla fine di settembre, ci saranno delle tappe anche nelle città di Torino (25 e 26 febbraio), Napoli (22 e 23 aprile) e Firenze (a giugno). La ventiseiesima edizione dell'evento, che si terrà in modalità ibrida in presenza e in digitale, avrà l'obiettivo di fare il punto sul ruolo sociale delle biblioteche, sul loro sviluppo e le strategie future.

Ad aprire la tappa torinese sarà David Weinberger, uno dei più autorevoli filosofi di internet. Il giorno successivo, nel corso della tavola rotonda ìLa biblioteca per te: utenti, stakeholder, decisori (e bibliotecari) a confronto' verranno presentati in anteprima i risultati di un'indagine nazionale sulla percezione della biblioteca da parte degli utenti promossa da Rete delle Reti, AIB e La Sapienza Università di Roma.

"È indispensabile che le biblioteche tornino al centro delle politiche culturali nazionali, intervenendo anche sull'attuale mancanza di omogeneità del territorio - ha sottolineato l'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon -, dove questo essenziale presidio democratico della conoscenza è assente in molti comuni". Per l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, invece "sarebbe un ottimo risultato del convegno se le 4 città in cui si svolgerà riusciranno a proporre un patto nazionale per la lettura, sul modello di quello che abbiamo adottato a Milano nel 2015: uno strumento attivo per la diffusione della lettura, affinché questa diventi strumento di cittadinanza e abitudine sociale".