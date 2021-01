'Prendila con filosofia',dopo un giorno già in ristampa

E' uscito ieri per HarperCollins ed è già andato in ristampa 'Prendila con filosofia', il 'Manuale di fioritura personale' di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, ideatori del progetto di divulgazione filosofica Tlon.

"Parliamo di fioritura e non di crescita, perché è un'idea più in linea con la filosofia antica di cura di sé, ci interessa - racconta Gancitano all'ANSA -: l'idea di un percorso unico per ognuno, che possa sfociare in quello che i greci chiamavano acmè, che si può raggiungere coltivando la sincerità nei propri confronti e non l'autocensura, che pratichiamo per l'enorme pressione sociale che sentiamo".

Quello che Gancitano e Colamedici suggeriscono nel loro libro, che è un po' manuale un po' saggio, è di non seguire un percorso rettilineo ma di affrontare la sfida del proprio labirinto "perché come esseri umani non siamo lineari, ma pieni di spinte diverse". In questo entra in gioco anche la vocazione, che gli autori preferiscono al concetto più diffuso di talento: "Siamo ossessionati dal talento - dice Maura - e ci giudichiamo se non ne abbiamo uno eccezionale, ma è solo uno strumento che possiamo scegliere se usare o meno. Lo scopo non è avere l'attrezzatura migliore ma stare bene nel proprio percorso, provare la sensazione di stare come i pesci nell'acqua, come in uno stato di grazia".

Per imparare a sentire la propria vocazione, il manuale - che si presenta come un game book non lineare, dove saltare da un capitolo all'altro a seconda delle proprie necessità - propone una serie di esercizi filosofici "perché la filosofia non è solo teorica ma ha un aspetto molto pratico: se non porta a una trasformazione ma solo a leggere sul divano, allora non sta cambiando niente". E oggi più che mai - e Gancitano e Colamedici lo vedono dalle loro pagine social - "percepiamo un'emergenza di senso: da un anno ci si sente bloccati e per questo abbiamo pensato a esercizi che si possano fare in qualsiasi contesto, pensati per alzare il livello di attenzione, per cambiare lo sguardo, per meravigliarsi, ossia percepire tanto lo stupore che l'orrore, perché il rischio di oggi è quello di rassegnarsi".

Tra i vari esercizi suggeriti dal libro, oltre al tenere un diario personale di fioritura, dove indirizzare lettere a se stessi, mettere per iscritto i propri valori, anche una sorta di decluttering digitale: un invito a prestare attenzione agli stimoli cui si viene sottoposti via social. Togliere like e seguito a chi vomita rabbia e rancore, iniziare a seguire le pagine dei musei e dei gruppi di poesia o filosofia, per iniziare a fiorire. (ANSA).