Billie Eilish, il primo libro ufficiale con foto inedite

Billie Eilish, l'icona pop della Generazione Z si racconta in 'Billie Eilish', il suo primo libro ufficiale che uscirà l'11 maggio 2021 in contemporanea mondiale e sarà pubblicato in Italia da Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa. La giovane cantautrice statunitense racconta in modo intimo e profondo la sua vita in una storia costruita per immagini e parole, con centinaia di foto inedite, dall'infanzia fino a oggi.

"Ho passato moltissimo tempo a spulciare gli album di famiglia per selezionare personalmente tutte le foto contenute in questo libro" racconta la Eilish che ha raggiunto in breve tempo le vette del successo, diventando l'artista femminile più premiata del momento e la più amata della sua generazione.

"Spero che lo amiate come lo amo io" si augura la cantautrice diventata una star con il singolo "Ocean Eyes" del 2015. Nel 2019 il suo album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", interamente scritto, prodotto e registrato da Billie e dal fratello Finneas nella loro casa a Los Angeles, ha raggiunto la prima posizione nella Billboard 200 degli Stati Uniti e in altri 17 Paesi, diventando l'album più ascoltato dell'anno. Tra i riconoscimenti più importanti di Billie spiccano ben 6 Guiness World Record, 5 Grammy Awards, 3 Billboard Music Awards e un Brit.

I recenti successi musicali My Future, Therefore I am e No time to die, quest'ultimo è la theme song del nuovo film di 007, confermano il suo incredibile talento.