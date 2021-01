Nasce ITsART, nuova piattaforma digitale della cultura

È stata costituita la nuova società ITsArt, partecipata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti e al 49% da CHILI, che gestirà la piattaforma digitale della cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo insieme a Cdp, per supportare il patrimonio artistico culturale italiano.

ITsArt nasce da un concetto semplice e immediato che è al cuore del progetto: 'Italy is art' (l'Italia è arte) ed esprime la proiezione internazionale dell'iniziativa e lo stretto legame tra il nostro Paese e l'arte. Il logo, con una linea dinamica e moderna, evoca l'italianità con un richiamo al tricolore. Il punto davanti a IT, che ricorda l'estensione '.it', indica la proiezione italiana sul web, sottolineando la visione digitale del progetto.

ITsArt sarà dunque il nuovo palcoscenico virtuale che consentirà di estendere le platee e promuovere nuovi format per il teatro, l'opera, la musica, il cinema, la danza e ogni forma d'arte, live e on-demand. Una piattaforma con modalità di fruizione innovative per attrarre nuovi pubblici con contenuti disponibili in più lingue. Un ricco catalogo che attraversa città d'arte e borghi, teatri e musei anche attraverso il repertorio delle più grandi istituzioni culturali del nostro Paese e una forte attenzione ai nuovi talenti.

In attesa del lancio dell'iniziativa previsto nei primi mesi del 2021, è online il sito www.itsart.it dove è presente una landing page che fornirà costantemente gli aggiornamenti e le indicazioni per gli addetti ai lavori. Sul sito è attivo un indirizzo mail al quale è possibile inviare proposte di contenuti anche legati a eventi e manifestazioni culturali.

L'obiettivo alla base del progetto è quello di sostenere il settore delle performing e visual arts con particolare attenzione alle realtà minori maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19.