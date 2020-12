Free Comic Book Day, edizione speciale fino a fine dicembre

ROMA - Il ritorno di Nick Raider, l'agente della squadra omicidi creato da Claudio Nizzi. L'albo 'Dal mondo di Topolino: misteri e viaggi fantastici!' aperto da un estratto di 'Topolino e le piccole verità del Natale' di Nucci-Petrossi. X-Men con un'anticipazione dal nuovo evento mutante, X of Swords. Sono tra gli albi speciali del 'Free Comic Book Day' 2020 che torna per il quinto anno consecutivo dal 3 dicembre con un'edizione speciale che si allunga fino alla fine di dicembre.

Per tutto il mese Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e Saldapress saranno insieme per celebrare il fumetto con 13 albi inediti pensati esclusivamente per l'evento e importanti preview di volumi, in distribuzione gratis nelle fumetterie aderenti all'iniziativa, fino ad esaurimento scorte. E sono oltre 230 le fumetterie che hanno aderito al Free Comic Book Day Italia pronte ad accogliere nel mese di dicembre, in piena sicurezza, tutti i lettori. La lista completa è consultabile sul numero 351 del mensile di informazione per fumetterie 'Anteprima', uscito a novembre, nonché su tutti i canali social di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e Saldapress.

Tra le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest'anno ci sono Batman: Death Metal/Joker War, X-Men/Dark Ages, Sing "Yesterday" for me, Sweet Paprika, Solo Leveling e Living Room Matsunaga-San, Red Border e Zero's Tea Time (Edizioni Star Comics); Godzilla e Fire Power (Saldapress).

L'edizione 2020 vuole supportare le fumetterie in un anno che si è dimostrato difficile, avvicinando nuovi lettori e riportando chi se ne era allontanato. La giornata del fumetto gratis, nata negli Usa nel 2001, è arrivata per la prima volta nel nostro paese nel 2016.