Il commissario Ricciardi, esce un nuovo volume a fumetti

ROMA - Arriva in libreria e in fumetteria dall'8 ottobre Il commissario Ricciardi. Per mano mia, nuovo volume a fumetti pubblicato da Sergio Bonelli Editore e dedicato al personaggio creato da Maurizio de Giovanni.

Su soggetto dello stesso scrittore, con Claudio Falco a firmare la sceneggiatura e Daniele Bigliardo come autore di disegni e copertina, Il commissario Ricciardi. Per mano mia ci porta al Natale del 1932. Il funzionario della milizia portuale Emanuele Garofalo e sua moglie vengono trovati morti accanto al presepe che stavano preparando in casa. Ricciardi deve indagare nel mondo dei pescatori di Mergellina per scoprire chi li ha uccisi. Il brigadiere Maione è invece sulle tracce del vero assassino di suo figlio Luca. Gli si porrà un problema morale fortissimo: fare giustizia o farsi giustizia? Chiude il volume la postfazione di Maurizio de Giovanni che presenta i protagonisti della serie attraverso le illustrazioni di Daniele Bigliardo.

Abile nelle indagini ma assediato da un terribile segreto, la capacità di vedere le persone morte in modo violento, Luigi Alfredo Ricciardi sta per approdare anche in tv: avrà il volto di Lino Guanciale in una delle fiction Rai più attese del 2021, diretta da Alessandro D'Alatri.