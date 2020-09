Lino Banfi racconta il suo "Allenatore nel pallone"

Dalla bizona alla ricerca del futuro talento brasiliano, dal calciomercato al gol al novantesimo per la salvezza. Aneddoti, curiosità e retroscena dell'Allenatore nel Pallone, film-cult degli anni '80, vengono raccontati dal protagonista, Lino Banfi, nel libro "Siamo tutti allenatori nel pallone", scritto con la collaborazione di Marco Ercole e in uscita l'1 ottobre per Bibliotheka edizioni.

E' lo stesso Oronzo Canà, il tecnico della sgangherata Longobarda, a ripercorrere le vicissitudini della pellicola firmata da Sergio Martino e diventata icona degli anni '80, grazie anche alla partecipazione di numerosissime stelle del calcio giocato dell'epoca, da Carlo Ancelotti a Ciccio Graziani, da Pruzzo a Zico. Una piccola squadra di provincia riesce a centrare la promozione in serie A e, sorretta dall'estro del suo giocatore più rappresentativo - il brasiliano Aristoteles (Urs Althaus), tenta di restare nella massima serie.

Pietra miliare di un cinema ormai impensabile, l'Allenatore nel Pallone raccoglie un enorme successo grazie al suo protagonista, Lino Banfi, ma anche alle interpretazioni del duo comico di Gigi e Andrea, all'epoca all'apice del successo. Della stessa collana, "Siamo tutti...", Bibliotheka ha pubblicato anche un volume dedicato al film di Carlo Verdone, Compagni di Scuola, e scritto da Gianluca Cherubini. (ANSA).