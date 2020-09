Mondadori Education, nuovi strumenti per il ritorno a scuola

ROMA - Mondadori Education mette a disposizione, tramite il proprio sito, all'inizio di questo anno scolastico che "sarà 'nuovo' sotto molti punti di vista", 260 test diagnostici d'ingresso, più di 100 spunti di programmazione e 2.000 lezioni digitali per gli insegnanti di ogni ordine e grado.

#Insieme a Settembre!, un set di nuovi strumenti e contenuti dedicati all'attività di ripasso e potenziamento delle conoscenze e nuovi materiali creati per favorire la flessibilità didattica e organizzativa con cui Mondadori Education prosegue il suo "impegno a fianco degli insegnanti". Pensati appositamente per ogni ordine di scuola, dalla Primaria alla Secondaria di Primo e di Secondo grado, le nuove proposte si sviluppano in tre linee: Test diagnostici d'ingresso con oltre 260 test per più di 50 materie, realizzati per valutare il livello di preparazione degli alunni al rientro a scuola e costruiti in modalità mista affiancando alle domande a risposta chiusa quelle a risposta aperta. Spunti di programmazione con 119 proposte che comprendono 29 diverse materie suddivise per ciascun ordine scolastico, utili per preparare al meglio i percorsi di apprendimento e impostare una progettazione flessibile. Lezioni digitali, progettate per offrire un supporto concreto alla Didattica Digitale Integrata con 2.000 lezioni digitali tra più di 50 discipline.

"Ferma restando la centralità didattica del libro di testo, in quanto punto di ancoraggio di tutti i contenuti di una lezione, con questi nuovi strumenti e contenuti abbiamo voluto raccogliere - spiega Aaron Buttarelli, direttore editoriale di Mondadori Education - l'appello dei docenti, emerso in modo chiaro e preciso dai risultati della survey, che hanno espresso il bisogno di ricevere informazioni e assistenza, di essere formati o addirittura riqualificati per svolgere al meglio la loro professione in questo momento di incertezza e cambiamento".