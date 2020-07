Lenny Kravitz, arriva l'autobiografia

NEW YORK - E' intitolata 'Let Love Rule: A Memoir' e copre un quarto di secolo della vita dell'eclettico Lenny Kravitz. L'autobiografia, come annunciato dallo stesso artista, uscirà il prossimo sei ottobre, è stata scritta in collaborazione con David Ritz, Kravitz inoltre sarà la voce narrante della versione audiobook.

"Scrivere questa autobiografia - ha detto Kravitz - è stata un'esperienza bella e interessante e mi ha riportato indietro ai primi 25 anni della mia vita, dalla nascita all'uscita del mio primo album". Il libro parla infatti delle sue vicissitudini a scuola, delle tensioni familiari e la musica come ancora di salvataggio. La storia segue anche gli spostamenti di Kravitz in diverse città o paesi, tra New York, Los Angeles, la Francia, l'Inghilterra e la Germania.

Il titolo dell'autobiografia è ispirato dal suo primo album, Let Love Rule.