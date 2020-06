Costantino e La Religione del Lusso

Chi l'ha detto che in tempi di crisi si deve parlare solo di sacrifici? Sicuramente non Costantino della Gherardesca che il 30 giugno torna in libreria con La religione del Lusso (Rizzoli), un manuale di resistenza - in stile Costa - per riflettere sulle cause del difficile momento che stiamo attraversando e ci propone soluzioni rivoluzionarie, ispirate alle vite di giganti del nostro tempo: da Barbara D'Urso a Santa Teresa di Calcutta, da Farah Diba a Nancy Reagan.

Considerazioni su moda, politica e arte; impietose confessioni autobiografiche e imbarazzanti dietro le quinte del mondo dello spettacolo. La Religione del Lusso insegna a non sacrificare l'eleganza sull'altare del consenso popolare.

Intanto Costantino sarà protagonista dell'estate televisiva: dal 30 giugno, sarà in prima serata su Sky con The Royals.

Durante luglio e agosto, condurrà ogni giorno su Rai2 Resta a casa e vinci. E dal 4 settembre, sarà uno dei protagonisti del venerdì sera di Rai1 a Ballando con le stelle.

