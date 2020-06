'Maratona contro l'odio' dal pamphlet di Veltroni

ROMA - 'Maratona contro l'odio' a partire dai testi del pamphlet di Walter Veltroni, 'Odiare l'odio' che verranno letti dallo stesso Veltroni e fra gli altri da Jovanotti, Sandro Veronesi, Gianrico Carofiglio e Paolo Sorrentino. Organizzato dalla casa editrice Rizzoli il 12 giugno, data simbolica che rimanda idealmente alla nascita di Anne Frank e al momento in cui la stessa Anne, nel 1942, comincia la stesura del suo Diario, l'evento digitale sarà online sul Corriere.it.

A leggere i brani di 'Odiare l'odio' saranno anche: Manlio Milani, Silvia Giralucci, Andrea Purgatori, Elena Sofia Ricci, Aboubakar Soumahoro, Marianna Aprile, Silvia Avallone, Paola Cortellesi, Sergio Castellitto, Ludovica Martino, Anna Finocchiaro, Mara Carfagna e Cesare Cremonini.

Dalle grandi persecuzioni del Novecento alla violenza sui social, Veltroni nel pamphlet mostra le conseguenze tragiche di una malattia del nostro tempo raccontandole in un viaggio nell'universo di quell'odio che stravolge coscienze e rapporti umani.

'Odiare l'odio' parte da un passato a cui dobbiamo impedire di ritornare - il ventennio fascista, gli anni di piombo - per approdare a un difficile presente segnato da una decrescita tutt'altro che felice, dalla mancanza di prospettive per i giovani in un paese di vecchi, dalla paura di un futuro in cui a lavorare saranno le macchine e ad accumulare profitti i giganti tecnologico-finanziari.