Giornata Libro, librerie aperte in quasi tutte le regioni

Nella Giornata Mondiale del Libro e della Lettura, le librerie italiane, grazie al recente provvedimento governativo che ha riconosciuto il libro come bene necessario, sono aperte e pronte ad accogliere i lettori in quasi tutte le regioni. Ad oggi sono 14 le regioni più una provincia autonoma in cui le librerie possono aprire. Lo dice l'Associazione Librai Italiani-Ali Confcommercio sottolinenando che "sarà chiaramente una festa condizionata dalla crisi sanitaria, ma per noi librai sempre una festa. I libri sono e resteranno per noi degli ottimi compagni in tutti i momenti della nostra vita e a maggior ragione in questo periodo così difficile per tutti nel quale alcuni nostri concittadini sono costretti a trascorre settimane in isolamento e in ospedale".

"In queste settimane abbiamo lavorato - spiega l'Associazione Librai Italiani - per dare sostegno e supporto ad una categoria già in forte sofferenza e l'apertura decisa dal governo laddove possibile è per i librai italiani un segno di speranza per una ripresa delle nostre attività che non sarà priva di ostacoli e per questo auspichiamo che quanto prima il governo metta in campo quelle misure attese da tutte le nostre imprese, creando un Fondo ad hoc con finanziamenti a fondo perduto per le librerie" .