Giornata Libro, video 100 libri in 100 minuti

Leggere è un piacere che Fondazione Pordenonelegge propone di rinnovare ogni giorno, ma per la Giornata Mondiale del Libro 2020, ha promosso un evento speciale, il video "100 libri in 100 minuti", una vera e propria bookpedia che rende omaggio alla grande letteratura italiana e straniera. Dalle 11 sul sito e sui social di pordenonelegge (youtube, facebook, instragram, twitter) i consigli di lettura degli autori italiani che hanno aderito all'hashtag #iorestoacasaeleggo, visualizzati finora oltre 600.000 volte in un mese.

Riuniti in un abbraccio letterario corale ci saranno, fra gli altri, Giancarlo De Cataldo, Mauro Corona, Dario Vergassola, Massimo Recalcati, Maurizio De Giovanni, Marcello Fois, Rosella Postorino, Silvia Avallone, Andrea Tarabbia. Spiegheranno perché rileggere, o scoprire, i libri di Eco, Baudelaire, Manzoni, Szymborska, Céline, Brancati, o l'Eneide. Così, mentre Giancarlo De Cataldo ci raccomanda "La signora del martedì" di Massimo Carlotto, a sua volta Carlotto consiglia di leggere "L'ombra del fuoco", di Hervé Le Corre. Info www.pordenonelegge.it