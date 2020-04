Al via Amazon Storyteller per autori autopubblicati

Al via dal 1 maggio la prima edizione italiana di 'Amazon Storyteller 2020', l'iniziativa dedicata alla scoperta di nuove produzioni letterarie, aperta ad autori indipendenti che "vuole riconoscere l'eccezionale lavoro degli autori autopubblicati, sia nella fiction sia nella non-fiction".

La giuria che selezionerà il vincitore sarà composta dai giornalisti Alessia Rastelli e Filippo Solibello e dagli autori Giulia Beyman, Riccardo Bruni e Carmelo Abbate. A presiederla Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es e Gaia Migliavacca, Kindle Manager per Amazon.it.

"Siamo lieti di presentare l'iniziativa letteraria Amazon Storyteller in Italia dopo il successo ottenuto in altri Paesi.

Stiamo cercando la prossima miglior storia originale in lingua italiana. Autori affermati e in erba possono partecipare con le loro storie e cogliere l'opportunità di promuovere il proprio libro su Amazon.it e sul Kindle Store" spiega Jose Chapa, direttore della categoria Libri di Amazon EU.

Il vincitore sarà annunciato a novembre 2020 e all'interno della pagina web dedicata all'iniziativa il giorno seguente.

Riceverà un premio in denaro di 3.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing del valore di 20.000 euro per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore potrebbe essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Tutti gli altri finalisti riceveranno un e-reader Kindle Oasis.

"Il nostro obiettivo è quello di sostenere sia gli aspiranti autori sia gli scrittori già affermati a pubblicare la loro prima o la loro prossima storia" dice la Marseglia. Dal primo maggio al 31 agosto 2020, gli autori potranno inviare una richiesta di adesione all'iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all'iniziativa si potranno leggere su qualsiasi dispositivo grazie all'app Kindle gratuita.