Giornata del Libro, maratona in streaming 'Capolavori della letteratura'

La Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile viene festeggiata dalla Fondazione De Sanctis, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, con la sua prima maratona letteraria in streaming, 'Capolavori della Letteratura'. In apertura i saluti del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e della viceministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Marina Sereni.

Ideata dieci anni fa, la Maratona Letteraria della Fondazione De Sanctis, nella sua prima volta in streaming, avrà la durata eccezionale di sette ore per un evento straordinario, con autori come Corrado Augias e Claudio Magris, e festeggerà insieme la Giornata Mondiale del Libro e l'apertura della campagna Il Maggio dei Libri.

L'evento prenderà il via alle 11.00 del 23 aprile e proporrà interventi critici e la lettura di alcuni passi significativi dei grandi classici. Tra gli scrittori, intellettuali, giornalisti e attori che hanno aderito al progetto Gianrico Carofiglio, Eraldo Affinati, Corrado Augias, Alessio Boni, Achille Bonito Oliva, Isabella Bossi Fedrigotti, Massimo Cacciari, Cristiana Capotondi, Donato Carrisi, Giuseppe Catozzella, Massimo Ceccherini, Paolo Cognetti, Carlo Cottarelli, Giovanni Floris, Elisabetta Sgarbi, Marino Sinibaldi, Matteo Strukul, Nadia Terranova, Giorgio Van Straten, Sandro Veronesi, Marco Missiroli, Bruno Vespa, Sergio Rubini, Nicola Lagioia, Fabrizio Gifuni.

La conduzione sarà a cura dello scrittore Paolo Di Paolo che, assieme a Pietro del Soldà, Franco Di Mare, Veronica Gentili, Francesca Fialdini, Vladimiro Polchi, Benedetta Rinaldi e Andrea Velardi introdurrà gli ospiti della maratona sulla piattaforma www.capolavoridellaletteratura.org, sul sito di Repubblica, della Corte dei conti e di Tim. Per commentare in diretta la Maratona sarà possibile utilizzare l'hashtag #CapolavoriDellaLetteratura.