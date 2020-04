Giornata del Libro, 'La Nave dei libri' naviga in streaming

Non ci sarà la ormai tradizionale traversata verso Barcellona con 'La nave dei libri' per la Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, ma si potrà 'Navigare tra i libri e le parole' nella diretta streaming di 'Leggere:tutti'.

A causa della pandemia è stato cancellato il viaggio verso la città catalana dove si tiene la Festa di San Giorgio, i libri e le rose per festeggiare la giornata mondiale del libro, che la rivista 'Leggere:tutti' organizza da dieci anni. Ma gli scrittori, i musicisti, gli attori e tutti coloro che in 10 anni sono stati, o sarebbero stati nel 2020, sulla Nave dei libri saranno protagonisti di un grande evento in diretta il 23 aprile, con interventi, presentazioni di libri, musiche, performance teatrali, che si svilupperanno intorno a tre parole: "Cooperazione, Solidarietà e Gratitudine".

"Cooperazione intesa come partecipazione a progetti in cui non siamo più soli come persone, come imprese, come Stati ma lavoreremo tutti per il bene comune; solidarietà verso chi non ce la fa, verso gli ultimi rompendo il muro dell'indifferenza; Gratitudine, un sentimento ricorrente oggi verso medici e infermieri che rischiano la loro vita per la salvezza degli altri, ma gratitudine non solo verso le persone, ma nei confronti di tutti gli esseri viventi e per la Natura che sempre più spesso viene violentata" spiega Sergio Auricchio, editore di Leggere:tutti.

La maratona prenderà il via alle 10.00, per concludersi alle 23.00, coordinata da Annalisa Nicastro, Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno Gambacorta e Gianni Zagato. Agli incontri tramite skype e youtube parteciperanno fra gli altri: Eraldo Affinati, Viola Ardone, Paolo Ambrosini, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Claudio Damiani, Maurizio De Giovanni, Giordano Bruno Guerri, Melania Mazzucco, Telmo Pievani, David Riondino, Eugenia Romanelli, Gaetano Savatteri, Peppe Servillo, Simona Sparaco, Andrea Vitali, Massimo Zamboni, Giorgio Zanchini. Le iscrizioni sulla pagina Facebook dell'evento https://www.facebook.com/leggeretutti/ o tramite email info@leggeretutti.it