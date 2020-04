Narrator Academy di Audible per lettura alta voce

Arriva la prima Audible Narrator Academy: un calendario di oltre 50 lezioni virtuali gratuite, tenute in diretta streaming da alcune delle voci degli audiolibri presenti su Audible. Lo annuncia nella Giornata Mondiale della Voce, Audible - società Amazon leader nell'audio entertainment di qualità (audiolibri e podcast).

Un'opportunità, spiegano "nata per dare a tutti gli interessati la possibilità di imparare i segreti della lettura ad alta voce, e che fa parte di un progetto di active caring a supporto dei narratori professionisti in questa difficile fase di lockdown, durante la quale anche gli studi di produzione e doppiaggio si sono fermati". Nelle classi virtuali della Audible Narrator Academy, 27 voci Audible diventeranno dei "coach di lettura" a disposizione degli aspiranti narratori: attraverso una vera e propria lezione live, i talent racconteranno non solo l'importanza dell'approccio professionale alla lettura e alla registrazione di audiolibri e podcast ma spiegheranno alcune tecniche di lettura ad alta voce.

Le lezioni partono il 20 aprile con tra gli altri Francesca Agostini che legge Tenera è la notte, Luca Dal Fabbro che legge Uno, nessuno e centomila, Dario Borrelli che legge La coscienza di Zeno e Luca Sbaragli 'Il giro del mondo in ottanta giorni'.

"Il narratore riveste un ruolo chiave nella riuscita di un audiolibro ed è una professionalità che noi di Audible vogliamo contribuire a tutelare in questo momento così delicato. Anche se molti si appassionano agli audiolibri proprio grazie al potere della voce che li racconta, pochi conoscono i dettagli di questo lavoro così affascinante e la preparazione che richiede", spiega Francesco Bono, Content Director di Audible Italia.

Le lezioni gratuite si svolgeranno in classi virtuali di massimo 15 persone (ad esaurimento posti). Per iscriversi alla lezione, sarà sufficiente accedere al link EventBrite e scegliere la lezione preferita.