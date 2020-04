Librerie: Mondadori store, +50% librai affiliati ha riaperto

Oltre 280 dei 500 librai affiliati (oltre 50%) di Mondadori Store ha riaperto. Mentre per quanto riguarda i punti vendita diretti, circa trenta, si sta definendo nel dettaglio il piano di riapertura.

Per gli store del Gruppo Mondadori, come spiega una nota dell'ufficio stampa, "l'azienda sta lavorando a una graduale riapertura al pubblico, con l'assoluta priorità di garantire la sicurezza di collaboratori, librai e clienti. Vogliamo agire con responsabilità, procedere passo dopo passo, considerando, da un lato, il protocollo anti-contagio, dall'altro le differenti indicazioni che stanno arrivando dagli enti preposti".

Il programma "che stiamo attentamente definendo prevede - spiegano - personalizzazioni e adattamenti sulla base delle dimensioni delle nostre librerie, piccole, medie, grandi, del loro posizionamento - centro città o centro commerciale -, delle specificità di ogni singolo negozio e delle ordinanze che stanno progressivamente arrivando dalle diverse Regioni".

"Nessuna scelta affrettata, ma un approccio concreto e razionale per ricominciare da dove ci eravamo fermati" viene sottolineato.

E "per quanto riguarda i nostri librai affiliati, siamo al loro fianco e, come realizzato attraverso l'operazione straordinaria di rateizzazione dei corrispettivi in scadenza ad aprile, vogliamo sostenerli e agevolarli in questa difficile situazione.

E per quanto riguarda le aperture, saremo come sempre pronti a dare il supporto necessario in questa delicata fase, che abbiano deciso di riaprire rapidamente o di attendere". (ANSA).