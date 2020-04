A Recanati la cultura come antivirus

La cultura come cura ai tempi del coronavirus. Parte da Recanati, il 'natio borgo selvaggio' di Giacomo leopardi e città della poesia per eccellenza, un'indagine finalizzata a mappare lo stato dell'arte dei progetti tra cultura e benessere in corso sul territorio e verso quali target siano indirizzati e con quali modalità. L'obiettivo è arrivare ad una collaborazione stabile tra istituzioni culturali, socio-sanitarie ed educative, nella prospettiva di costruire veri e propri servizi di welfare al cittadino, crossover tra Cultura e Salute. La ricerca, in collaborazione con la Regione Marche, curata da Promo PA Fondazione, che da anni lavora sul tema, nasce da un'idea dell'assessore alla Cultura del Comune di Recanati Rita Soccio. "L'emergenza che stiamo affrontando con il Covid-19 ci impone un cambio di prospettiva e lo studio di nuovi scenari per creare un'offerta culturale e turistica in grado di rispondere a nuove esigenze economiche e sociali di benessere per l'intera comunità di Recanati - spiega -. I nostri luoghi ci parlano e grazie al linguaggio emozionale della poesia con Leopardi, della musica con Gigli e della pittura con il Lotto, diventano vere e proprie sorgenti di cura". Soccio auspica che il progetto su Recanati possa divenire "un modello utile da replicare nei Comuni italiani che credono nella cultura che cura". Alle organizzazioni culturali è riconosciuto un ruolo sempre più attivo in affiancamento al sistema socio-sanitario, quali co-protagoniste del welfare e agenti di cambiamento sociale. "Mai come nel momento attuale - afferma Francesca Velani, vice presidente di Promo PA Fondazione e direttore LuBeC (Lucca Beni Culturali) - l'offerta culturale è fondamentale nel supportare coloro che devono affrontare isolamenti, carenza di socialità, difficoltà economiche e organizzative, e in generale tutte le conseguenze della crisi che stiamo vivendo. L'alleanza tra cultura e salute è necessaria e ormai imprescindibile - sottolinea - e può rappresentare anche un'opportunità per innescare nuove modalità di collaborazione tra imprese ed istituzioni del sistema culturale e creativo, che avranno il compito di essere il motore di un nuovo pensiero di cui saranno protagoniste città e cittadini". Il progetto si compone di tre azioni: l'indagine, che intende fotografare lo stato dell'arte dei progetti tra cultura e benessere sul territorio regionale, alcuni incontri che si svolgeranno con la partecipazione di esperti nazionali internazionali e l'avvio di un tavolo di lavoro regionale che avrà sede a Recanati. La ricognizione on line prevede sia la somministrazione di un questionario alle organizzazioni culturali, socio-sanitarie ed educative del territorio regionale, sia la realizzazione di interviste semi-strutturate alle principali realtà già attive sul tema. Obiettivo primario dell'indagine è rilevare i progetti in essere a Recanati e nelle Marche, le esigenze di sistema degli operatori impegnati in questo ambito, nonché la disponibilità degli stessi a collaborare allo sviluppo di programmi e servizi di welfare culturale sul territorio. Gli esiti dell'analisi qualitativa consentiranno di definire priorità e traiettorie di lavoro per le successive fasi del progetto