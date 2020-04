Arriva audiolibro di 'Virus' di Burioni

ROBERTO BURIONI, VIRUS-LA GRANDE SFIDA (RIZZOLI). L'audiolibro di 'Virus-La grande sfida' (Rizzoli), l'ultimo saggio del virologo Roberto Burioni, arriva in esclusiva su Storytel, letto da Diego Baldoin.

Cos'è un virus? Quale rapporto di amore-odio intrattiene con l'ospite che infetta? Come è riuscito a sviluppare una sorta di intelligenza che gli permette di riuscire a trasmettersi? Cosa succede quando una malattia infettiva si diffonde? Quale impatto può avere su una società, sulla vita e sulla storia degli uomini? Grazie alla scienza possiamo dare alcune risposte alle tante delle domande che ci poniamo nei giorni della pandemia.

Roberto Burioni attinge, con Pier Luigi Lopalco, esperto epidemiologo, alla sua lunga esperienza di medico e ricercatore per mostrare, attraverso le più rilevanti epidemie della storia, dalla peste di Atene a quella di questi giorni, causata da un nuovo coronavirus, passando per la morte nera, l'influenza spagnola, l'Aids, l'Ebola, la Sars, per spiegarci la natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio (spillover) dagli animali all'uomo, l'evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche, gli effetti devastanti delle epidemie nella storia dell'umanità e le battaglie combattute nell'ultimo secolo contro i nostri nemici più piccoli e più feroci.

I proventi dell'autore, derivati dalla vendita dell'audiolibro, saranno devoluti alla ricerca sui coronavirus, i dettagli su www.medicalfacts.it (ANSA).