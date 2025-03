Addio Lucio Villari, lo storico che amava il presente

Puntuale, lucido, brillante lo storico Lucio Villari, come ha detto bene oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era ''studioso insigne e fine intellettuale, riferimento di generazioni di storici, uomo di grande cultura, capace di coniugare rigore scientifico e passione per la democrazia e la giustizia''. Della sua scomparsa, avvenuta a 91 anni domenica 16 marzo, Mattarella si dice ''addolorato'' ed è proprio al discorso del Capo dello Stato del 5 febbraio scorso a Marsiglia che Villari aveva dedicato un suo intervento su La Repubblica, il 20 febbraio.

L'accostamento tra il Terzo Reich e l'invasione russa dell'Ucraina, spiegava Villari, "è un parallelismo calzante e azzeccato che ha il merito di darci l'occasione di una lettura storica del presente". Ecco ed è proprio l'analisi del rapporto tra passato e presente quello che ha animato l'opera di questo studioso, professore per anni di Storia Contemporanea all'Università di Roma Tre, amato da generazioni di studenti per la disponibilità e la lucida intelligenza.

Nato a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) il 28 agosto del 1933, è stato docente universitario e autore di numerosi e fortunati saggi, collaboratore di testate giornalistiche e programmi televisivi e radiofonici. Con il fratello Rosario Villari (scomparso nel 2017), professore di Storia Moderna, è stato autore del manuale La società nella storia. Corso di storia per la scuola media inferiore (Sansoni), un libro di testo su cui si sono formate molte generazioni. E del resto quella di Lucio Villari era una modalità decisamente attiva di interpretare la storia, come confronto vivo di idee. Per questo ebbe anche parte attiva in tanti programmi televisivi, tra cui il più recente Passato e presente con Paolo Mieli su Raitre ed ebbe simbolicamente la parte del padrone di casa nel 1980 quando ha partecipato al film La terrazza, di Ettore Scola. Nelle elezioni europee del 1999 è stato candidato come parlamentare europeo della circoscrizione "Italia centrale" nella lista I Democratici promossa da Romano Prodi. Iscritto anche all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), non ha mai nascosto le sue idee politiche pur analizzando il presente con sguardo lucido e capace di distinguo significativi.

"Come storico e come uomo interessato alla politica della sinistra sono molto soddisfatto di questo discorso. E' stato il discorso di una donna politica di alto livello, che ha colto i problemi essenziali del paese, senza ricorso a formule ideologiche, anzi prendendo le distanze dal fascismo". Così ad esempio Lucio Villari promuoveva, parlando con l'ANSA il discorso programmatico della premier Giorgia Meloni del 25 ottobre 2022. Convinto comunque, lo storico, che resta comunque l'eredità' del fascismo nella destra italiana.

"Resta molto del fascismo, delle cose positive del fascismo, che sono rimaste vive anche nella Prima Repubblica - spiegava nella stessa occasione -. L'intervento dello Stato nell'economia è anche opera del fascismo, le bonifiche, la Casa della madre e del bambino... ci sono cose positive che andrebbero riconosciute. La sinistra non lo fa perché le ignora o le sottovaluta".

Lui le ha studiate e analizzate nei suoi tanti volumi e saggi sulla storia delle idee, delle istituzioni politiche e dell'economia, dal '700 al '900, con particolare attenzione alla vita sociale del mondo occidentale di quel periodo: Settecento adieu. Dall'Illuminismo alla rivoluzione (1989); Il capitalismo italiano del Novecento (1993); La roulette del capitalismo (1995), L'insonnia del Novecento. Le meteore di un secolo (2005), Le avventure di un capitano d'industria (2008), Bella e perduta. L'Italia del Risorgimento (2011), Notturno italiano. L'esordio inquieto del Novecento (2011), Machiavelli. Un italiano del Rinascimento (2013), America amara. Storie e miti a stelle e strisce (2013), La rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari (2019), solo per citarne alcuni. Ha collaborato con diversi quotidiani, tra cui La Repubblica a cui oggi la figlia Anna ha dato la notizia della sua morte.

