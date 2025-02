Anna Yi Lan Zhang vince MasterChef Italia 14

Anna Yi Lan Zhang è la vincitrice di MasterChef Italia 14. Nata a Milano nel 1991 da genitori cinesi, durante il periodo del lockdown per la pandemia di Covid-19, ha approfondito e coltivato la passione per la cucina e l'11 marzo arriverà in libreria Pentole e zodiaco. Il mio gioco da tavola pubblicato da Baldini+Castoldi.

È un vero e proprio gioco da tavola, un'avventura culinaria ispirata allo zodiaco cinese, che sfida a cucinare in modo nuovo, divertendosi e scoprendo qualcosa in più su noi stessi. Perché cucinare non è solo nutrire, ma raccontare. E la vera magia sta nel trasformare questo racconto in un'emozione.

Cresciuta a Rovigo, Anna Yi Lan Zhang è tornata poi a Milano per proseguire gli studi universitari. Da sempre affascinata dal mondo della moda, si è specializzata in Fashion Styling e ha iniziato una carriera di oltre dieci anni sia come professionista in sales management che come modella commerciale. Ma poi è ripartita da zero mettendosi di nuovo in gioco coltivando la sua passione per la cucina. Con questo libro e la vittoria del talent show MasterChef Italia 14 ci invita a entrare nel suo mondo, a far parte della sua storia e della sua idea di cucina, per cui ogni piatto rappresenta soprattutto un atto d'amore, di cura.

"La fortuna dell'uomo è l'altro uomo, e il cibo è il nostro modo di stare insieme, di costruire ponti tra culture e tradizioni" dice nel libro. Il cibo è incontro, ricordo, amore. È un profumo che ci riporta all'infanzia, un sapore che racconta chi siamo, un tavolo attorno al quale ci riuniamo per condividere gusti ed emozioni. Un linguaggio universale che unisce Oriente e Occidente, tradizione e innovazione, attenzione e rispetto per la natura e la materia prima.

