Likmeta, 'sui centri in Albania un accordo fallimentare'

"Sono sconvolta, ho appena letto che l'ex presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta, è stato arrestato. È interessante sia avvenuto a ridosso delle elezioni, io sono garantista e bisogna capire come andrà". Inizia così l'intervista ad Anita Likmeta, imprenditrice e scrittrice nata a Durazzo (Albania) 38 anni fa e arrivata in Italia nel 1997, oltre che ex candidata alle elezioni politiche italiane in area progressista liberale.

L'occasione per contattarla è il suo primo romanzo, 'Le favole del comunismo', pubblicato quest'anno da Marsilio e che proprio nelle ultime ore si è aggiudicato il premio letterario 'Il libro della vita'. Una storia in cui, attraverso il suo alter ego Ari, Likmeta scrive di sé, della sua infanzia albanese in contrapposizione al presente odierno in Italia. "Ari è una bambina che racconta gli albanesi fuori dal raccordo di potere di Tirana - spiega all'ANSA - quelli veri, il socialismo reale e cosa ha significato il dolore di quel popolo".

Un libro attuale perché parla anche di migrazioni in un tempo in cui il tema è al centro del dibattito pubblico nazionale e non solo. Per Likmeta quello sui centri migranti in Albania è un "accordo fallimentare" dal punto di vista italiano, anzi, "mi sembra tutto molto illogico perché quei soldi potevano essere investiti meglio", prosegue. A questo proposito racconta che oggi è a Bologna, in un'Emilia Romagna che soffre ancora per via del maltempo. "Se la destra cadrà sarà perché verrà vinta dal climate change, non certo dalla sinistra molle", aggiunge ironicamente, "quando la realtà ti bussa la porta e quella realtà si chiama fango, la gente si arrabbia".

Sull'altra costa del Mediterraneo, però, un senso al progetto la scrittrice lo trova. "L'Albania in questo momento ha bisogno di fondi - continua - così si propone come discarica delle colpe europee: Rama, come un maggiordomo, si rende utile" all'Europa, dunque all'Italia che è il suo primo partner commerciale. Ma non solo. "Considerando che la Serbia si sta armando e potrebbe destabilizzare il Kosovo - riflette poi Likmeta - potrebbe essere nell'interesse dell'Unione Europea far entrare l'Albania il prima possibile".

Tutto ciò indica una certa dose di quella che per l'imprenditrice italo-albanese è "praticità". "Il tema dei migranti è economico, non politico o legato a qualche morale - dichiara - la politica oggi è amorale". Anche quando vuole mostrarsi tale, secondo Likmeta. "Io sono completamente integrata - afferma - sono italiana e amo immensamente l'Italia, che mi ha insegnato che la libertà è la cosa più importante.

Però crescendo mi sono scontrata con una certa élite che predica bene e razzola male, non ti vuole davvero integrare ma usare come un brand. Io però non sarò mai la politica albanese, che si rende comoda pur di portare avanti un certo tipo di propaganda".





