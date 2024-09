Pordenonelegge chiama a raccolta 50 poeti dal mondo

Pordenonelegge è la casa della poesia: il 25/o festival conferma la vocazione per l'esplorazione del fare poetico nel nostro tempo, e rinnova la magia di un cartellone che è anche il più articolato osservatorio sulla scena poetica contemporanea, con 30 incontri in cinque giorni e oltre 50 voci poetiche da tutta Italia e dal mondo, con novità e anteprime editoriali, dialoghi che salutano il ritorno di autrici e autori affermati ma anche poeti esordienti, in un costante monitoraggio sulle generazioni che si affacciano alla parola poetica.

Per l'edizione del quarto di secolo torna anche l'amata Libreria della Poesia: migliaia di titoli di autrici e autori italiani e stranieri, inclusi molti "introvabili". Curato dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta con Roberto Cescon, il programma poesia proporrà in anteprima la presentazione della nuova raccolta di Maurizio Cucchi, ma anche Milo De Angelis, Davide Rondoni, Massimo Natale, Gianfranco Lauretano, Giancarlo Pontiggia, Franca Mancinelli, Antonio Riccardi, con la presenza di Patrizia Valduga che dedicherà un "autoritratto" a Giovanni Raboni, nei 20 anni dalla scomparsa.

Pordenonelegge resta riferimento per i premi nazionali di poesia: dallo Strega Poesia, con i cinque finalisti presenti in due incontri, ai Saba, Cappello e Malattia della Vallata. E in veste di editore presenta, con Samuele, le sei nuove uscite della Collana Gialla e Gialla Oro, ma anche la raccolta ebook 'Esordi' per gli esordienti.



