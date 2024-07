Morto il grande scrittore albanese Ismail Kadare

L'acclamato scrittore albanese Ismail Kadare è morto oggi per un attacco di cuore. Aveva 88 anni. La notizia è stata confermata all'AFP dal suo editore e da un ospedale di Tirana.

I medici hanno cercato di rianimare lo scrittore dopo che questi era stato ricoverato senza "segni di vita", ma è stato dichiarato morto alle 8:40 ora locale, ha informato l'ospedale.

L'editore Bujar Hudhri ha confermato la morte di Kadare.

Autore di numerose opere, tradotte in moltissime lingue e pubblicate in numerosi Paesi del mondo, Kadarè è stato più volte candidato al premio Nobel per la letteratura.

Nel 2009 venne insignito del prestigioso premio Principe delle Asturie, mentre altri premi internazionali gli sono stati concessi negli anni. L'ultimo risale al 2023, quando a Tirana, il presidente francese Emmanuel Macron lo ha nominato Gran Ufficiale della Legione d'Onore, uno dei massimi riconoscimenti concessi dalla Francia, diventata il suo secondo Paese dopo che nel 1990 Kadarè chiese asilo politico. Un atto che segnò un duro colpo al regime comunista dell'Albania, prima del suo crollo poco tempo dopo.



