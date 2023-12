Bambi e suoi 100 anni, elfi e magie nelle Strenne per i ragazzi

Bambi compie 100 anni e benché sia un racconto senza tempo, nel Natale 2023 si conquista un posto speciale tra le storie per bambini. Il centenario del cerbiatto più amato del mondo viene festeggiato con il ritorno in libreria della storia raccontata da Felix Salten, in un'edizione di lusso illustrata da Fabian Negrin. Una Strenna perfetta per i più piccoli, ma alla fine per tutti, pubblicata da Giunti nella traduzione di Gabriella Pandolfo che ha restituito al testo la potenza e la forza della lingua originale attualizzandola.

'Bambi. Una vita nel bosco' (pp 224, euro 29.90) ci porta nell'anima della natura, troppo spesso considerata distante e straniera, e invita a una riflessione profonda sull'umanità.

Tra gli intramontabili anche 'Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie' (La nave di Teseo) di Lewis Carroll proposto nella nuova traduzione, dall'edizione integrale, di Carlo Prosperi con i colorati disegni di Sergio, maestro dell'illustrazione italiana e 'I racconti di Natale' (Gribaudo) di Louisa May Alcott, nell'adattamento di Stefania Lepera con le illustrazioni di Nicoletta Benella. Nei super classici 'Le più belle storie di Natale' (Einaudi Ragazzi) di Gianni Rodari, un'antologia illustrata per bambini dai 6 anni con le storie e le filastrocche di Gianni Rodari a tema natalizio.

Sotto l'albero per bambini e ragazzi non può mancare 'Diario di Lettura' (Feltrinelli Kids) con i diritti del lettore di Daniel Pennac, sfide, recensioni e molto altro. Colorato e ricchissimo di illustrazioni il diario vuole trasferire alle nuove generazioni i comandamenti della lettura, invitando ragazze e ragazzi a giocare con le pagine della letteratura. È invece una favola moderna, preziosa e divertente sulla libertà, la fiducia, l'amore, 'Non sono un gatto' (Giunti) del Premio Andersen 2011 Andrea Valente, il creatore del personaggio della Pecora Nera, con le illustrazioni di Martina Motzo. La ricchezza della natura e l'importanza di prendersene cura si ritrova in 'Nina e macchia e altre storie di alberi e giardini' (Salani) di Pia Pera, morta nel 2016, con un ritratto della scrittrice bambina di Cristina Palomba, gli esperimenti botanici di Nadia Nicoletti e le illustrazioni di Sofia Paravicini.

Aiuta i bambini e le bambine a comprendere il fenomeno dei migranti 'Cosa sai delle migrazioni' (Erickson) di Eduard Altarriba, un libro ricco di illustrazioni, infografiche, contenuti spiegati in modo chiaro e oggettivo, e con un focus sulla crisi dei migranti nel Mediterraneo. Non poteva mancare Geronimo Stilton con 'Una tenera tenera storia di Natale' (Piemme) dove troviamo il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo scoprire che forse passerà il 25 dicembre da solo con il suo pesciolino Annibale. Arriva anche 'L'elfo che ha salvato il Natale', (Battello a Vapore) di Steven Butler che vede protagonista di una storia ironica la famiglia degli Elfi chiamata Imbrogli, addetta allo smaltimento della cacca delle renne. Elfi anche nell'illustratissimo 'Storie di elfi che inventi tu' (Electa Kids), una sorta di Decamerone natalizio di Mariella Cortés che si propone come un innovativo calendario dell'Avvento per i più piccoli con una breve storia di Natale in 24 carte sagomate. Ancora elfi ne 'La meravigliosa bottega meccanica di Babbo Natale' (Nord-Sud) di Vashti Hardy e Katie Cottle dove Lily, alla quale manca la sua vecchia casa, per magia viene trasportata al Polo Nord. In quella nuova realtà la aspettano gli elfi-robot di Babbo Natale che hanno bisogno del suo aiuto per inventare nuovi giochi a partire da quelli rotti e malandati.

Per gli appassionati dell'universo potteriano imperdibili le Harry Potter Conversation Cards (Gribaudo), 125 domande magiche, curiose e sfidanti, pensate per stimolare conversazioni e discussioni, in un mazzo di carte e un libretto. Dentro si trovano tanti curiosi dietro le quinte dei film dedicati alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ai personaggi e alle creature fantastiche, a incantesimi e pozioni, ai manufatti magici. I fan della saga di Harry Potter di J.K. Rowling potranno godersi i sette titoli della serie con le famose copertine thailandesi di Arch Apolar, pubblicate da Salani in occasione del 25/mo anniversario della serie del Maghetto.



